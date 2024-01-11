Samsung C&T завершила возведение в Малайзии второго по высоте здания в мире

Специалисты построили 118-этажный небоскреб длиной 679 м, передает Yonhap

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Корейская корпорация Samsung C&T завершила строительство второго по высоте небоскреба в мире Merdeka 118 в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Корейская торговая и строительная фирма информировала об окончании строительства 118-этажного небоскреба в Куала-Лумпуре, - цитирует Yonhap сообщение Samsung C&T. - Завершение строительства Merdeka 118 укрепило позиции корпорации".

679-метровый небоскреб стал вторым зданием в мире по высоте после башни "Бурдж-Халифа" в Дубае (828 м).

Merdeka 118 представляет собой многофункциональное здание, в котором расположены офисы, элитный жилой комплекс и торговый центр. Строительство высотки началось в 2014 году.