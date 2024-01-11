Google уволит сотни специалистов по дополненной реальности и аппаратному обеспечению

Профсоюз сотрудников Alphabet раскритиковал планы корпорации, напомнив, что каждый квартал она зарабатывает миллиарды долларов, сообщает Bloomberg

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американская компания Google уволит сотни специалистов в областях дополненной реальности и разработки аппаратного обеспечения в целях сокращения издержек. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Во второй половине 2023 года состав наших команд претерпел ряд изменений для повышения эффективности их работы, а также чтобы ресурсы распределялись в соответствии с приоритетами компании", - приводит оно слова представителей Google. Они также отметили, что кадровые преобразования в командах продолжатся, при этом речь идет в том числе о "сокращении некоторых позиций". По данным источников Bloomberg, сокращения затронут разработчиков голосового помощника Google Assistant, оборудования дополненной реальности и другого аппаратного обеспечения.

В свою очередь профсоюз сотрудников Alphabet (владеет Google) в своем заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter), раскритиковал планы корпорации по сокращению рабочих мест.

"Наши коллеги каждый день усердно работают над созданием высококачественных продуктов для пользователей. Компания не может продолжать сокращать персонал, зарабатывая при этом миллиарды каждый квартал", - говорится в их сообщении.