Путин назвал временной нынешнюю высокую ключевую ставку ЦБ

Президент РФ отметил, что ставка будет меняться по мере подавления инфляции

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Текущая ключевая ставка Центробанка России в 16% носит временный характер и будет меняться по мере подавления инфляции, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Ключевая ставка Центрального банка в сегодняшнем ее виде все-таки носит временный характер. И руководитель Центрального банка [Эльвира Набиуллина] об этом говорит, и эксперты говорят. По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, с подавлением инфляции, я думаю, будет меняться эта позиция", - сказал президент в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями.

Банк России за 2023 год повысил ключевую ставку более чем в два раза - с 7,5% до 16% годовых. На последнем заседании в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цикл повышения ставки близок к завершению.

Кредитование на Дальнем Востоке

Комментируя возможность увеличения лимитов по льготной программе кредитования для территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, Путин отметил, что осторожно относится к такой перспективе. "Это будет сводить если не на нет, то уменьшать эффект от того, что делает Центральный банк по подавлению инфляции, - пояснил президент. - Поэтому это, конечно, теоретически можно сделать, но это идет вразрез с теми целями, ради которых поднимается ключевая ставка Центрального банка".

В то же время он обещал подумать, будет ли обоснованным направлять на эти цели дополнительные средства с учетом ситуации в российской экономике.