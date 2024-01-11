Путин заявил, что Дальний Восток обладает возможностями, которых нет в Москве

Участник встречи с президентом рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса, отметил президент РФ Владимир Путин.

Один из участников встречи главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта "Горный воздух". Выслушав его, Путин сказал: "Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовывает.

"Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет", - заметил Путин. "А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю", - добавил он.