11 января, 06:28

Путин заявил, что Дальний Восток обладает возможностями, которых нет в Москве

Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик и президент РФ Владимир Путин . Михаил Метцель/ ТАСС
Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик и президент РФ Владимир Путин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Участник встречи с президентом рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Возможности, которые открываются перед дальневосточными предпринимателями, иногда оказываются более широкими, чем у столичного бизнеса, отметил президент РФ Владимир Путин.

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Один из участников встречи главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа рассказал, что после учебы в столичном вузе вернулся на Сахалин, где его семья, воспользовавшись преимуществами механизма территории опережающего развития, занималась проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта "Горный воздух". Выслушав его, Путин сказал: "Здорово, что вы после обучения в Москве вернулись на Дальний Восток, на Сахалин, и себя [здесь] реализовывает.

"Москва хороший город, там много возможностей, но таких нет", - заметил Путин. "А здесь у вас [необходимые возможности] есть на Сахалине. У вас получается. Здорово. Я вас с этим поздравляю", - добавил он. 

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