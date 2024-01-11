Utair запускает рейсы из Челябинска в Сургут с 14 января

Они будут осуществляться дважды в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 14 января начнет выполнять рейсы из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа в Челябинск. Они будут осуществляться дважды в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 14 января Utair начинает полеты между Сургутом и Челябинском по средам и воскресеньям. Время в пути - три часа", - сказано в сообщении.

В настоящее время прямых рейсов между городами нет.

Вылет из Сургута - в 12:20, из Челябинска - в 16:40. Стоимость билетов начинается от 5,5 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний".