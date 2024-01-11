Путин заявил, что важно сохранить льготный режим для бизнеса на Дальнем Востоке

Президента попросили не сокращать возможности льготных режимов, а оставить их прежними или улучшить

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Изменения в преференциальные режимы для бизнеса на Дальнем Востоке нужно вносить аккуратно, чтобы не навредить предпринимателям, убежден президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что "экономия государственных ресурсов важна", но важно и сохранить действие льгот.

"Вы правы, безусловно, сохранение правил игры, как вы сказали, стабильность, действительно, - это мать инвестиций. Когда люди строят планы, бизнес-планы, конечно, должны исходить из того, что ситуация стабильна", - сказал Путин в ходе общения с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске. В частности, его попросили не сокращать возможности льготных режимов для бизнеса на Дальнем Востоке, а оставить их прежними или улучшить.

При этом президент обратил внимание, что изменения предлагаются в законопроекте, который пока не одобрен. "И проекта-то нет, есть только обсуждение", - добавил он. Глава государства пояснил, что предложения Минфина заключаются "только в том, чтобы объем предоставляемых льгот не превышал объемы капитальных вложений и средств на НИОКР, чтобы было соответствие".

"Я с вами согласен, здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы не навредить. Экономия государственных ресурсов нужна, это правда, лишних денег никогда не бывает. Но здесь очень важно сохранить этот режим в целом, не ухудшать его. Обязательно посмотрим", - заверил Путин.

Он подчеркнул, что "одно дело - это бюрократия и поиск оптимизации расходов бюджета, а с другой стороны на чаше весов - инвестиционный климат целого огромного макрорегиона".

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.