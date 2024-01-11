Путин выступил против суперлиберальной "уравниловки" в вопросах развития регионов

Президент также подчеркнул необходимость точечной работы в вопросе развития субъектов страны

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что выступает против суперлиберальной "уравниловки" в вопросах развития регионов страны, так как условия в различных субъектах РФ разные. Такую позицию глава государства высказал на встрече с дальневосточными предпринимателями.

"Я не хочу никого там ругать, наших либералов [в экономическом блоке], они свое дело делают и [делают его] качественно. Но общий суперлиберальный подход такой - все должны быть поставлены в равные условия и Дальний Восток тоже, так же, как и европейская часть [страны]. Но тогда здесь и депопуляция продолжалась бы, и ничего бы не было. Условия-то разные", - пояснил Путин.

Он отметил, что сейчас необходимо точечно работать в вопросе развития регионов и эта работа должна быть целенаправленной. Президент напомнил, что такой подход в развитии субъектов РФ начался еще в 2013 году. "Шаг за шагом, постепенно, постепенно. Но все-таки мы двигаемся в правильном направлении", - подытожил Путин.