Петербург принял в новогодние каникулы более 1 млн туристов

По информации городской администрации, в основном приезжали из российских городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Туристический поток в Санкт-Петербург в новогодние каникулы увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом и составил более 1 млн гостей, сообщила пресс-служба городской администрации.

"За время новогодних каникул Петербург посетили 1,1 млн туристов и экскурсантов - на 10% больше, чем год назад. Их вклад в экономику города в период с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей. Для сравнения, за зимние каникулы прошлого года - около 14 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в основном туристы приезжали из российских городов. Больше всего гостей прибыло через аэропорт Пулково из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Среди иностранных гостей больше всего жителей Белоруссии и Узбекистана.

"Гостями Петербурга в новогодние праздники стало очень много родителей с детьми. Символично, что 2024 год, объявленный указом президента Годом семьи, начинается в нашем городе с роста именно семейного туризма", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По мнению представителей Смольного, увеличению турпотока способствовала особенная новогодняя атмосфера Петербурга, насыщенная событийная программа, активная информационная кампания по продвижению туристских возможностей города и развитая сфера гостеприимства. В ночь на 31 декабря отели Санкт-Петербурга были загружены на 71%. Второй волной роста стали даты 3 и 4 января - 75% и 72% соответственно.

По данным городской администрации, общее число гостей Петербурга за 2023 год достигло 9,4 млн - на 16% больше, чем годом ранее. Их вклад в экономику города увеличился на 32% и превысил 480 млрд рублей.