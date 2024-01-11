Рынок акций РФ в начале торгов движется разнонаправленно

К 10:15 мск курс доллара опускался до 88,67 рубля, евро торговался на уровне 97,5 рубля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует разнонаправленную динамику ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,2% и находился на уровне 3 158,3 пункта, а индекс РТС рос на 0,45%, до отметки 1 120,52 пункта.

По данным торговой площадки на 10:15 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил снижение - до 0,18% - и составлял 3 158,95 пункта, индекс РТС продолжал расти и поднялся до 1 122,37 пункта (на 0,61%).

К 10:15 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи опускался до 88,67 рубля (-0,74%), в то же время евро торговался на уровне 97,5 рубля (-0,51%). Курс юаня находился на отметке в 12,355 рубля (-0,44%).