Путин считает несправедливым критиковать Минфин за финансирование системы ЖКХ

Президент заверил, что при необходимости власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вступился за Минфин, заявив, что критиковать министерство за финансирование системы ЖКХ несправедливо. Такое мнение он высказал на встрече с дальневосточными предпринимателями, обсуждая вопросы мер поддержки для компаний из сферы ЖКХ.

"Все критикуют Минфин, я иногда тоже, но в данном случае упреки в адрес Минфина несправедливы, потому что Минфин все эти долгосрочные и достаточно объемные средства на финансирование системы ЖКХ поддержал", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в этом плане никаких противоречий внутри правительства не существует. "Все это будет реализовываться. Нужно ли там что-то дополнительно надстроить, посмотрим. Но в целом все прописано и средства выделены", - заверил Путин.

Глава государства заверил, что при необходимости власти будут обращать внимание на те сегменты в системе мер поддержки для сферы ЖКХ, которые остались не учтенными. "У нас с 2021 года уже соответствующие планы выстраивались, они выстроены сейчас и обеспечены финансированием. Нужно ли что-то дополнительно принимать, мы посмотрим обязательно", - сказал он. В частности, он отметил, что решение о компенсации строителям за возведение социальных объектов принято. "Будут возвращаться деньги частным структурам за возведение коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и так далее. Такие решения у нас приняты, и это мы обязательно будем делать", - сказал он.

Путин также обозначил перспективы развития системы ЖКХ. "В этом году у нас предусмотрено 12 млрд [рублей], это небольшие деньги из федерального бюджета. Но вот мы вчера вечером с коллегами обсуждали, наверное, дали бы и больше, если бы строительный комплекс за них особенно боролся. Но он, судя по всему, не очень боролся, потому что неизвестно, готов ли сам строительный комплекс к таким масштабным работам. А там деньги предусмотрены приличные", - заметил президент. Путин сообщил, что на 2025 год предусмотрено уже 150 млрд рублей, на 2026-й тоже 150 млрд. Более того, из ФНБ также предусмотрены средства свыше 180 млрд. "Плюс к этому, вы уже упомянули об этом, инфраструктурные кредиты и облигации соответствующие. Поэтому набор очень большой, меню такое существует, и у нас нет оснований полагать, что мы здесь будем что-то сокращать", - подытожил глава государства.