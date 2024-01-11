США в ноябре купили у России 10 тыс. баррелей нефти впервые с апреля 2022 года

Общая стоимость составила $749 тыс.

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. США в ноябре 2023 года закупили в РФ 10 тыс. баррелей нефти впервые с апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежемесячном докладе о товарообороте главного статистического ведомства США - Бюро переписи.

Как следует из приведенных показателей, в ноябре объем импортированной в США из РФ сырой нефти составил 10 тыс. баррелей на общую сумму $749 тыс. Таким образом стоимость барреля нефти, закупленной США в РФ в ноябре прошлого года составила примерно $74,9 за баррель, что значительно выше установленного странами Группы семи (G7), ЕС и Австралией потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Опубликованные Бюро переписи данные свидетельствуют о том, что США в ноябре прошлого года закупили нефть в РФ впервые с апреля 2022 года, когда общий объем поставок составил 709 тыс. баррелей на сумму $84,9 млн. 8 марта 2022 года президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие всех государств ЕС и членов G7.

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.