Первый НПФ вошел в программу долгосрочных сбережений

Закон о программе долгосрочных сбережений вступил в силу 1 января

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "СберНПФ" вошел в запущенную в 2024 году программу долгосрочных сбережений. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

"Первым оператором программы долгосрочных сбережений (ПДС) стал "СберНПФ". Его правила по формированию долгосрочных сбережений зарегистрировал Банк России. На рассмотрении регулятора находится еще 12 правил от негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые готовы предлагать новый продукт", - указано в сообщении.

Закон о программе долгосрочных сбережений вступил в силу 1 января 2024 года.

Программа долгосрочных сбережений - это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, который предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию.

Программа предполагает, что гражданин платит добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а фонд инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. Выплаты можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

Сбережения могут быть использованы как дополнительный доход после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.