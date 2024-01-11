В ДНР засеяли на 6,5% больше озимых в сравнении с 2022 годом

Глава региона Денис Пушилин отметил, что в 2023 году республиканскими хозяйствами приобретено 165 единиц сельхозтехники

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Показатель сева озимых культур под урожай 2024 года в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти на 7% превышает показатель 2022 года, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Показатель сева озимых культур под урожай 2024 года выше показателя 2022 года на 6,5%", - сообщается в Telegram-канале главы региона.

Он добавил, что в 2023 году республиканскими хозяйствами приобретено 165 единиц сельхозтехники. Положительную динамику показывает также производство животноводческой продукции, молока и яиц.

"В 2024 году аграрии запланировали приобрести более 350 единиц сельхозтехники", - отметил Пушилин.

Глава региона добавил, что в ДНР растет число сельхозпредприятий - участников свободной экономической зоны (СЭЗ). Пока в ДНР три предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности являются участниками СЭЗ, еще пять планируют подать документы.