Путин обратил внимание на важность строительства моста через Лену

Президент ранее поручил кабмину принять решения, обеспечивающие завершение строительства моста до 2028 года

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что понимает важность строительства моста через Лену для Якутска. Глава государства в Хабаровске пообщался с дальневосточными предпринимателями.

"Проблема большая для Якутска, столько лет обсуждается, лет 10-15 уже", - заметил глава государства. Одна из участниц встречи попросила Путина лично проконтролировать строительство сооружения. "Я понимаю, да", - заверил Путин.

Ранее президент поручил кабмину принять решения, обеспечивающие завершение до 2028 года строительства моста.

Мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Он позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел, в котором сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза, до 6 млн тонн в год. По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста превысит 3 км, а протяженность подходов составит около 11 км.