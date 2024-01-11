Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

Она упала до "психологического рубежа" в 30 лир за доллар

АНКАРА, 11 января. /ТАСС/. Турецкая лира впервые упала до исторического минимума по отношению к доллару. Как свидетельствуют данные онлайн-торгов, курс лиры снизился до более 30 за единицу американской валюты.

Биржевые торги в четверг начались с уровня 29,95 лиры за доллар, и сейчас он вырос до 30,004. Для населения и бизнеса в Турции это является своеобразным психологическим рубежом.

Такой показатель является неокончательным, поскольку до закрытия торгов еще около шести часов. Не исключено, что по итогам биржевого дня лира сможет снова укрепиться ниже отметки в 30 лир за доллар, но однозначных прогнозов местные эксперты не дают. В то же время, ранее Центробанк сообщал, что не намерен жестко влиять на валютные торги и проводить крупные интервенции в случае падения нацвалюты.

Евро пока торгуется по 33,08 лир. Курс к рублю составляет 0,33.

Резкий обвал турецкой валюты начался после президентских и парламентских выборов в мае 2023 года, а также вслед за принятым ЦБ решением повысить учетную ставку. Ставка выросла с 8,5% в июне прошлого года до 42,5% в декабре. Не исключено, что она продолжит расти.