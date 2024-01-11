На Украине рассчитывают в 2024 году получить $104,7 млн от приватизации

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил, что на приватизацию выставлено 1 470 объектов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Украины в 2024 году планируют выставить на продажу почти 1,5 тыс. объектов госимущества и выручить от этого $104,7 млн. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

"Планы на 2024 год. Всего на приватизацию выставлено 1 470 объектов. <...> Заложенный в бюджет 2024 года показатель поступлений от приватизации - 4 млрд гривен ($104,7 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины - прим. ТАСС)", - написал Гетманцев в Telegram-канале. Он добавил, что 1 453 из этих объектов относятся к так называемой малой приватизации, их начальная стоимость оценивается ниже 250 млн гривен ($6,5 млн), еще 17 - к крупной.

По данным Гетманцева, в 2023 году за счет приватизации в украинский бюджет поступило 3,3 млрд гривен ($86,4 млн по нынешнему курсу), продан был 431 объект. При этом в апреле 2023 года возглавлявший на тот момент Фонд государственного имущества Украины Рустем Умеров заявлял, что власти рассчитывали по итогам года получить от приватизации не менее 6 млрд гривен ($162 млн), а при благоприятном развитии - до $400 млн. При этом эксперты отмечали, что найти покупателей на многие выставленные на продажу активы будет непросто.

В бюджет Украины на 2024 год заложен дефицит в размере 1,57 трлн гривен ($43,5 млрд). Большую его часть власти страны планируют покрыть за счет помощи западных союзников. Однако глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, властям необходимо "развивать внутренние ресурсы для самофинансирования".

На Украине в марте 2019 года была предложена приватизация 431 государственного предприятия, однако из-за ухудшения экономической обстановки в связи с пандемией программу приостановили. К этим планам вернулись в марте 2021 года. Верховная рада приняла закон, которым разблокировала выполнение программы. В качестве обоснования указывали необходимость пополнения госбюджета.

В июле 2022 года Рада приняла новый закон, регулирующий приватизацию крупных предприятий. Он допускает пятидесятипроцентный дисконт при продаже. При этом Рада запретила приватизацию заводов по изготовлению и ремонту всех видов оружия, которое находится на вооружении украинской армии.