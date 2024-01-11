Путин пообещал подумать над льготами на морские перевозки продукции АПК на Дальнем Востоке

Как сообщил один из предпринимателей федерального округа, до 40% удорожания килограмма зерна идет за счет составляющей перевозки

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что можно предусмотреть льготы для морских перевозок продукции агропромышленного комплекса в отдаленные регионы Дальнего Востока, и пообещал проработать это предложение.

На встрече главы государства с предпринимателями Дальневосточного федерального округа один из участников, работающий в агропромышленном комплексе, обратил внимание президента на то, что за последние годы в отдаленных районах Дальнего Востока, где нет железнодорожного сообщения, стало больше свежих продуктов, но их пока все равно недостаточно, поэтому сохраняются высокие цены. Основной составляющей цены продуктов на Дальнем Востоке предприниматель назвал логистические издержки. Так, по его словам, до 40% удорожания килограмма зерна идет за счет составляющей морской перевозки.

Предприниматель предложил предусмотреть логистические льготы, существующие для железнодорожных перевозок на Дальнем Востоке, и на морские перевозки.

Путин с этим предложением согласился. "Обязательно надо подумать. Если мы субсидируем перевозки при экспорте продукции, в том числе аграрной продукции, то для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны, можно подумать и о субсидировании каботажных перевозок. Я полностью с вами согласен", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что очень сложно сказать: "Да, мы сделаем то, это". Но предложение о льготах обязательно проработают, указал он. "Я точно совершенно сформулирую соответствующее поручение правительству. И Минэкономразвития поработает, и Минтранс поработает, и Минсельхоз. Мы это все взвесим. Хорошо? Но то, что вы обратили на это внимание, это здорово. Спасибо большое. Есть над чем подумать", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что считает такие меры целесообразными, но не хочет "прямо сейчас команды раздавать". "Надо посчитать. Обязательно посчитаем", - пообещал он.