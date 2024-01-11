Путин поддержал идею создать единую площадку для имеющих готовые решения IT-компаний

Президент России сообщил, что обсудит это с министром цифрового развития Максутом Шадаевым

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о создании сертифицированной платформы для имеющих проверенные решения IT-компаний и пообещал передать его министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву.

Генеральный директор ООО "Торговый дом "Восток" Виталий Зубалевич на встрече с главой государства посетовал, что нет единой цифровой площадки для IT-компаний, которые имеют уже именно проверенные и готовые решения. По его мнению, на такой площадке компании смогли бы делиться своим опытом и разработками. "Чтобы учреждения могли заходить на площадку, смотреть интересующие их инструменты и использовать бесплатно в социальной сфере", - добавил он.

"Так, а что мешает, я не понимаю? И что нам надо сделать, чтобы вам помочь?" - поинтересовался Путин. "Создать единую платформу <...>", - ответил Зубалевич. "Это сертифицированная платформа, получается, которая гарантирует качество предлагаемого продукта?" - спросил глава государства. Предприниматель в свою очередь подтвердил это.

"И это сделать нужно по линии какого ведомства?" - уточнил президент. "Министерства цифрового развития", - сказал Зубалевич. "Поговорим с Шадаевым обязательно. Хорошее предложение. Обязательно переговорим с министром", - заверил Путин.

Предприниматель также рассказал, что поддерживает изучение искусственного интеллекта в школах. "У ваших соседей здесь (в соседних с Хабаровским краем регионах - прим. ТАСС) школы изучают искусственный интеллект, - заметил президент. - Учебники выпустили для младших классов по искусственному интеллекту".