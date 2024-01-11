Путин обсудит с Минсельхозом распространение программы по мелиорации на Дальний Восток

Акционер "Птицефабрики Комсомольской" Людмила Кузнецова сообщила, что земли региона часто страдают от последствий чрезвычайных ситуаций

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудит с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым возможность распространения госпрограммы по мелиорации земель на Дальний Восток. Об этом он рассказал на встрече с дальневосточными предпринимателями.

С предложением распространить госпрограмму "Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса" на земли Дальнего Востока выступила акционер "Птицефабрики Комсомольской" Людмила Кузнецова. Она пояснила, что земли на Дальнем Востоке часто страдают от последствий чрезвычайных ситуаций. В связи с этим Кузнецова рассказала о необходимости под Дальневосточный федеральный округ создать подпрограмму по мелиорации к уже имеющейся госпрограмме. Такую меру, по словам Кузнецовой, можно распространить на Амурскую область, Приморский и Хабаровский края и частично на Еврейскую автономную область, которые наиболее сильно страдают от последствий стихии.

"Я переговорю обязательно с министром [сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым]. Посмотрим", - сказал президент, отвечая на предложение.

Он отметил, что данный вопрос является важным, и для Дальнего Востока перспективы по нескольким видам сельхозпродукции хорошие.

В Приморском крае с 25 августа действует режим ЧС федерального характера. В прошлом году сильные дожди шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. В крае непогодой уничтожено около 40 тыс. га сельских угодий.