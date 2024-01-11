Путин пообещал проработать субсидирование производства модульных гостиниц в ДФО

Возведение модулей из домокомплектов или по каркасной технологии может значительно ускорить темпы развития туристической инфраструктуры в регионе, сообщил представитель из Благовещенска

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал проработать совместно с правительством распространение субсидирования производства модульных гостиниц на Дальнем Востоке в рамках строительного кластера. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Представитель из Благовещенска поделился с президентом планами открыть производство отделочных панелей в рамках строительного кластера, которое есть в Амурской области, в Хабаровском крае. Как он объяснил, на базе этого кластера можно наладить разного рода производства - мануфактуры, в том числе и модульные гостиницы, которые субсидируются уже два года. Но чтобы получить эту субсидию, необходимо, чтобы модули были заводского исполнения. "Это приемлемо для центральной части России, где логистика достаточно недорогая и быстрая, но для Дальнего Востока это далеко и дорого. Мы в рамках строительного кластера уже начали делать подобные модули по запросам предпринимателей. Я хотел бы попросить вас поддержать нас в создании производства данных модулей здесь, на территории, и разрешить в рамках этой программы, наверное, дать возможность строить эти модули на территориях, возможно, из домокомплектов или по каркасной технологии. Это все, наверное, значительно ускорит темпы развития туристической инфраструктуры здесь, на Дальнем Востоке", - отметил представитель.

"По поводу субсидирования вот этих небольших объектов - вы правы. Надо точно совершенно распространить на ваше производство", - сказал Путин. "Да, вы правы. Проще производить на территории. Помечу обязательно и проработаем с правительством, - сказал Путин. - Я считаю, что вы абсолютно правы. Какая разница? Тем более зачем тащить оттуда - логистика какая, - когда лучше все здесь делать? Конечно, обязательно пометим это все и проработаем", - подчеркнул глава государства.