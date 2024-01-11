Около 100 млн рублей направят в Подмосковье на субсидии для бизнеса по франшизе

Субъекты МСП смогут получить до 1 млн рублей на компенсацию до 50% затрат

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области, работающие по франшизе, с 11 января смогут подать заявку на получение субсидии. В 2024 году на поддержку такого бизнеса направят 100 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В этом году прием заявок на получение мер поддержки стартовал раньше, чем обычно. Уже сегодня мы начали прием заявок на получение субсидий по франшизе, которые позволят компенсировать затраты, связанные с развитием бизнеса. Согласно условиям программы, субъекты МСП смогут получить до 1 млн рублей, на компенсацию до 50% затрат. Суммарно на эту поддержку выделено 100 млн рублей. За получением субсидии можно обратиться в течение года", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе можно с 11 января. В рамках субсидии предприниматели могут компенсировать затраты на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи, оплату коммунальных услуг. Для региональных франшиз максимальный размер субсидии составит 1 млн рублей и не более 50% затрат, для иных - 500 тыс. рублей и до 50% затрат.

Отмечается, что в 2023 году такой поддержкой воспользовались более 90 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу возместили около 40 млн рублей затрат.