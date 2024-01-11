Ставрополье впервые экспортировало муку в Китай через "Цифровой шелковый путь"

Пробная партия составила 57 тонн, уточнил министр экономического развития региона Денис Полюбин

ПЯТИГОРСК, 11 января. /ТАСС/. Компания из Ставропольского края впервые экспортировала муку в Китайскую Народную Республику (КНР), используя "Цифровой шелковый путь", сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.

"В КНР доставили пшеничную муку, которая производится на Ставрополье в городе Зеленокумске. Электронная сделка впервые состоялась в рамках проекта КНР "Цифровой шелковый путь", - написал Полюбин в Telegram-канале, отметив, что по поручению губернатора Владимира Владимирова в крае развивают цифровую экономику.

"Крупнейшее на юге страны предприятие "Ника плюс" начало экспортировать муку в Китайскую Народную Республику. Отгрузили пробную партию, 57 тонн. Наша продукция заинтересовала зарубежных партнеров, которые готовы продолжить сотрудничество. Все больше ставропольских компаний стремятся экспортировать свою продукцию в КНР. Кроме муки, среди основных экспортируемых продуктов - подсолнечное масло, минеральная вода, кондитерские изделия, мясо, овощи, хлеб", - добавил министр.

Он отметил, что объемы отправленного продовольствия на Ставрополье наращиваем в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".