Поток грузовых поездов между Финляндией и РФ не изменился после закрытия автомобильных КПП

Единственным открытым КПП на финско-российской границе остается железнодорожный грузовой пункт "Вайниккала"

ХЕЛЬСИНКИ, 11 января. /ТАСС/. Число прибывающих в Финляндию из России в сутки грузовых поездов составляет 2-4, оно не изменилось после закрытия автомобильных пунктов пропуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии.

Единственным открытым КПП на финско-российской границе остается железнодорожный грузовой пункт "Вайниккала". "Движение поездов значительно сократилось из-за ограничений на трансграничное движение. Например, вообще нет пассажиропотока. В среднем в сутки из России прибывает 2-4 грузовых состава, которые перевозят в основном никелевую руду, аммиак и метанол", - отметили в пресс-службе, уточнив, что количество грузовых составов остается на текущем уровне последние полгода.

В городе Харьявалта расположено подразделение российского "Норникеля", который доставляет руду из России на финское производство, информировали ранее в финской таможне. Пограничники отметили, что в целом на границе с Россией ситуация спокойная, за исключением инцидента 10 января - тогда четверо мужчин попытались незаконно попасть в Финляндию.

9 января глава правительства Финляндии Петтери Орпо сообщил, что работа пропускных пунктов на границе с Россией не будет возобновлена после 14 января. Кабмин Финляндии примет решение о работе пропускных пунктов на границе с Россией 11 января.

Ранее финское правительство решило закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ на период с 30 ноября по 14 декабря прошлого года. Два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.