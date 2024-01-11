"Калашников" на 45% нарастил производство спецтехники

В пресс-службе концерна сообщили, что речь идет о ракете "Вихрь" и блоков для управляемых артиллерийских снарядов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" в 2023 году нарастил производство в дивизионе спецтехники, в том числе ракет "Вихрь" и блоков для управляемых артиллерийских снарядов, на 45%. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В 2023 году АО "Концерн "Калашников" успешно выполнило поставки изделий "Вихрь-1", "Стрела", узлов и блоков управляемых артиллерийских снарядов, провело работы по освоению новой высокоточной техники. Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет "Вихрь-1" в адрес дружественного государства", - сообщили там.

Управляемая авиаракета "Вихрь" предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей (вертолеты, штурмовики и беспилотники). Минобороны России регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью таких ракет. Как отмечают эксперты, благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.