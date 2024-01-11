В Хабаровском крае за год втрое увеличилось число самозанятых

Губернатор региона Михаил Дегтярев отметил, что количество среднего бизнеса выросло почти на 1 тыс.

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Количество самозанятых граждан, применяющих льготную налоговую ставку от 4 до 6%, в Хабаровском крае за год увеличилось в три раза. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году впервые на три года приняли налоговые льготы по <...> упрощенной системе налогообложения, это IT, социальное предпринимательство. Сразу количество среднего бизнеса за этот год скакнуло серьезно - почти на 1 тыс., а самозанятых - в три раза", - сказал Дегтярев.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, с начала 2020 года этот режим стал доступен в 23 российских регионах. Доходы от налога перечисляются в местные бюджеты. Режим можно использовать, пока сумма дохода в течение года не превысит 2,4 млн рублей.

Путин прибыл в Хабаровск накануне вечером с Чукотки в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку. Работа главы государства в Хабаровске началась со знакомства с мастер-планами развития крупных городов Дальнего Востока и встречи с представителями бизнеса.