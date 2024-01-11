Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве шахты "Байкаимская"

Запрет введен из-за превышения допустимой концентрации метана, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Виль

ТАСС, 11 января. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве №9 шахты "Байкаимская". Об этом сообщил в Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"О временном запрете деятельности: 10 января 2024 года на выемку угля в лаве № 9 ООО "Шахта Байкаимская" за превышение допустимой концентрации метана, пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушение взрывобезопасности электрооборудования, отсутствие свободного прохода в горной выработке. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал он.

Шахта "Байкаимская" была введена в эксплуатацию в 2009 году с производственной мощностью 2,5 млн тонн угля в год.