ВТБ: банки РФ в 2023 году оформили ипотечных кредитов на рекордные 7,8 трлн руб.

Результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года, сообщили в банке

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские банки в 2023 году оформили ипотечных кредитов примерно на 7,8 трлн руб., это рекордный результат за всю историю рынка. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн руб.. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года", - указали в банке.

Вместе с тем спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам, отметили в ВТБ. По оценке экспертов, в 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть.

ВТБ в 2023 году оформил около 348 тыс. жилищных кредитов почти на 1,5 трлн руб., это более чем на 40% превышает показатель 2022 года и на четверть - 2021 года.