В новых регионах клиентами ПСБ стали 2,3 млн человек и свыше 80 тыс. компаний

В пресс-службе банка отметили, что установлено около 2 тыс. банкоматов и более 34 тыс. терминалов оплаты

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Услугами ПСБ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начали пользоваться почти 2,3 млн жителей и свыше 80 тыс. компаний. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ провел беспрецедентную по своим масштабам работу: в кратчайшие сроки новые субъекты интегрированы в финансовую систему России, миллионы жителей новых регионов получили доступ к банковским услугам для решения своих вопросов, налажено бесперебойное сопровождение расчетов бизнеса, предприятия используют открывшиеся возможности для наращивания производства и торговли", - приводятся в сообщении слова директора департамента развития отдельных регионов ПСБ Антона Коровкина, прозвучавшие в рамках бизнес-завтрака с главой ДНР Денисом Пушилиным на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

По данным пресс-службы банка, на конец 2023 года сеть ПСБ достигла почти 470 отделений в 128 населенных пунктах новых субъектов. Установлено около 2 тыс. банкоматов и более 34 тыс. терминалов оплаты в торговых точках.

В рамках интеграции новых регионов в финансовую систему России ПСБ предоставляет кредитно-гарантийные продукты для бизнеса, потребительское и ипотечное кредитование для населения, а также реализует национальные программы государственной поддержки - льготное кредитование министерства экономического развития, министерства сельского хозяйства и так далее.