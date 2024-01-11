Под Белгородом откроют завод по производству кормовых ферментов в 2026 году

Объем инвестиций составит 9,4 млрд рублей

ТАСС, 11 января. Компания "Эфко" планирует открыть завод по производству кормовых ферментов в Белгородской области в 2026 году, объем инвестиций в проект составит 9,4 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия - 2,4 тыс. тонн ферментов в год, сообщили в пресс-службе компании.

"Производственная мощность площадки составит 2,4 тыс. тонн ферментов в год, что позволит осуществить импортозамещение на данном рынке и обеспечить животноводческую отрасль отечественными кормовыми ферментами", - говорится в сообщении.

Компания "Эфко" и правительство Белгородской области в четверг заключили соглашение о строительстве завода по производству кормовых ферментов на территории региона, оценочная сумма инвестиций в проект может составить 9,4 млрд рублей. Компания уже приступила к проектированию завода, а его запуск может состояться в начале 2026 года. "Компания в тесном сотрудничестве с ведущими российскими научными центрами ведет активную работу в области разработок технологий производства ферментов: ранее компанией уже было начато промышленное производство фермента фосфолипаза, и сегодня с гордостью можем сказать, что все майонезы компании производятся на наших собственных ферментах. Сейчас компания находится на завершающей стадии разработки технологий производства целого ряда других ферментов, которые являются незаменимыми в пищевой промышленности и животноводстве. Не секрет, что сейчас эти рынки практически полностью обеспечиваются импортной продукцией. Мы верим, что успешная реализация данного проекта позволит существенно повысить уровень продовольственной безопасности страны", - цитирует пресс-служба директора по инновациям "Эфко" Ростислава Ковалевского.

"Эфко" - крупнейший производитель продуктов питания в России, годовой оборот - более 275 млрд рублей. Специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соевые бобы, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов и кетчупов. Мощности производственных площадок, расположенных в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также Республике Казахстан, способны обеспечивать переработку свыше 3,5 млн тонн масличных в год.