Бюджет РФ в январе может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов

В Минфине отметили, что такая величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в январе 2024 года может получить 130,8 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2024 года в размере 130,8 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2023 года составило минус 199,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минфине, данная величина обусловлена корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

Возврат к продаже валюты

Согласно материалам министерства, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота с 11 января по 6 февраля 2024 года составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей. Ранее Минфин сообщал, что с 7 декабря 2023 года по 12 января ежедневная покупка валюты и золота составит 11,7 млрд рублей.

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты и золота, составляет 69,1 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2024 года по 6 февраля 2024 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.