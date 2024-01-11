"Глория джинс" выйдет на маркетплейсы на Ближнем Востоке, в Америке и Европе к 2025 году

По словам председателя совета директоров "Глория джинс" Владимира Мельникова, цели компании остаются прежними - 60-80 маркетплейсов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российский производитель и ретейлер одежды "Глория джинс" планирует выйти на рынки Ближнего Востока, Америки и Европы через маркетплейсы, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Цели остаются прежними - 60-80 маркетплейсов. Это очень сложная работа… Но мы ищем пути и первые запуски, скорее всего, будут на Ближнем Востоке. Также мы попробуем выйти в Америку и Европу, так как наша компания и в целом область fashion-ретейла не попадает под санкции. При этом мы еще не знаем, как нас там воспримут покупатели", - цитирует пресс-служба председателя совета директоров "Глория джинс" Владимира Мельникова.

Как уточнили ТАСС в компании, речь идет о 2024-2025 годах.

"Глория джинс" - крупнейший модный ретейлер в России. На 31 декабря 2023 года группа включала 710 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости составила 620 тыс. кв. м. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах России и Казахстана и в собственном интернет-магазине.