"Хоум банк" выделил IT-направление в отдельную компанию "ХоумТех"

В перспективе трех лет ее команда превысит 1 тыс. IT-специалистов, говорится в сообщении банка

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Хоум банк" (ранее "Хоум кредит") выделил свое подразделение по разработке IT-продуктов в отдельную компанию "ХоумТех". Планируется, что в перспективе трех лет команда "ХоумТеха" превысит 1 тыс. IT-специалистов, говорится в сообщении банка.

"Хоум банк" выделяет IT-направление в отдельную компанию. В перспективе трех лет команда "ХоумТеха" превысит 1 000 IT-специалистов. Компания сфокусируется на разработке и внедрении инновационных продуктов в области управления рисками, автоматизации процессов кредитования, мониторинга платежей и других банковских операций", - говорится в сообщении.

Как добавили в банке, создание "ХоумТеха" позволит вывести на новый уровень RnD-направление (Research and Development - исследование и разработка - прим. ТАСС) банка, ускорить развитие IT-систем и повысить операционную эффективность бизнеса.

В центр разработки (R&D) "Хоум банк" планирует инвестировать 400 млн рублей. "Мы рассчитываем, что наше сотрудничество сфокусируется на прикладных технологических исследованиях и работе с инновационными командами, а объем инвестиций в R&D центр в размере 400 млн рублей уже в ближайшем будущем заметно повысит позиции "ХоумТеха" как участника технологических изменений на банковском рынке, поможет развитию российского рынка финтеха и удержанию профессионалов в IT", - отметил генеральный директор "ХоумТеха" Евгений Рыжов.

Согласно сообщению банка, команда "ХоумТеха" уже приступила к работе, а новая компания стала участником инновационного центра Сколково".