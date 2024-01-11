Азербайджан поставил в РФ 1,5 млн яиц

По данным Россельхознадзора, 11 января через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" была ввезена очередная партия пищевого яйца в количестве 18,63 тонны

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Азербайджан поставил в Россию порядка 1,5 млн пищевых яиц для дальнейшей реализации на территории страны, сообщил Россельхознадзор.

"По состоянию на 11 января в Россию из Азербайджана ввезено 1,5 млн штук яиц (90,63 тонны)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 11 января через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" была ввезена очередная партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 18,63 тонны (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

"По прибытию груза на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции", - добавляет ведомство.

О ситуации с ценами

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств.

24 декабря Азербайджан поставил в РФ третью партию яиц в количестве 306 тыс. штук. Первая поставка в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) состоялась 19 декабря. Вторая поставка была 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Кроме того, в конце декабря Росссельхознадзор сообщил об открытии поставок инкубационного яйца с шести турецких предприятий. 3 января ведомство сообщило о том, что первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. 9 ноября также сообщалось о том, что вторая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию.

В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.

В среду Минсельхоз России сообщил, что цены на яйца у производителей за последние две недели снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, в ближайшее время ожидается их снижение в торговых сетях.