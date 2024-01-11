Россельхознадзор не зафиксировал сложностей с поставками в Россию бананов из Эквадора

Основными импортируемыми фруктами также являются ананасы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россельхознадзор не фиксирует сложностей с поставками в Россию бананов и ананасов из Эквадора. Об этом ТАСС рассказали в ведомстве.

"Россельхознадзор не фиксирует сложности с поставками фруктов из Эквадора в Россию. Основными импортируемыми фруктами из Эквадора в Россию являются бананы и ананасы", - рассказали в ведомстве.

Там же отметили, что всего в 2023 году было поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.

Ранее РБК со ссылкой на президента Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину сообщил, что российские импортеры начали получать от контрагентов предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов. Партнеры предупредили, что вызванная событиями в Эквадоре паника повлекла за собой временное закрытие портов, отмену выдачи контейнеров большинством агентств, срыв доставки картона и отмену среза бананов производителями, отмечает издание.

9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране внутреннего вооруженного конфликта, и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Объявление было сделано после взятия в заложники сотрудников телеканала TC Television, которые в тот момент вели прямой эфир из студии в Гуаякиле. Полиция задержала 13 человек, все заложники были освобождены.

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.