В Хабаровском крае заявили об увеличении доходов до более чем 120 млрд рублей

Губернатор региона Михаил Дегтярев отметил, что за пять лет удалось удвоить ВРП

ХАБАРОВСК, 11 января. /ТАСС/. Собственные доходы Хабаровского края превысили 120 млрд рублей. Об этом губернатор региона Михаил Дегтярев сообщил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи в Хабаровске.

"Торговля оживилась - [рост] 5,5% в этом году, хороший результат. Уже давно обогнали доковидные годы. Но это дает, конечно, прибавку по доходам. В 2020 году я принял край, было 79 млрд рублей собственных доходов, <…> [в настоящее время] больше 120 [млрд рублей]. [Рост] почти на 50%. И вся экономика, ее рост подтверждается энергопотреблением", - сказал Дегтярев. На День энергетика, 22 декабря, впервые с советских времен был достигнут максимум в 1,7 ГВт.

Глава региона сообщил, что за пять лет удалось удвоить ВРП, он достиг 1 трлн 250 млрд рублей. Основным драйвером выступили обрабатывающие производства, судостроение, авиастроение, металлургия, сфера стройматериалов.

"Немножко просели по добывающим отраслям, но связано это с нашим же рекордом прошлого года. В прошлом году рекорд по добыче золота - 28 тонн, в <…> [2023] году - чуть просели, руда стала более бедной", - сказал Дегтярев, уточнив, что рост ожидается с разработкой новых месторождений.