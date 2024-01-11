Продажи "Автоваза" в РФ по итогам 2023 года выросли почти в два раза

Они достигли 352,6 тыс. авто

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в РФ по итогам 2023 года выросли почти два раза и достигли 352,6 тыс. авто. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов на итоговой пресс-конференции "Автоваза".

"Автоваз" и наш бренд, пока единственный - я не говорю о суббрендах - Lada занимает на нем [рынке РФ] не просто доминирующие, лидирующие позиции с рекордным объемом продаж - 352,5 тыс. автомобилей", - сказал Соколов. В презентации компании также указана более точная цифра - 352,572 тыс. авто. В 2022 году автопроизводитель реализовал 188,6 тыс. авто, таким образом, рост продаж почти двукратный.

Доля автопроизводителя на российском рынке в 2023 году составила при этом 35%, что является рекордом за последние два десятилетия, следует из презентации автопроизводителя. По словам вице-президента по продажам и маркетингу "Автоваза" Дмитрия Костромина, задача на ближайшие годы - удерживать долю на уровне не менее 30%.