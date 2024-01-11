Красноярский аэропорт принял рекордное число пассажиров в 2023 году

Пассажиропоток составил 3,7 млн человек

КРАСНОЯРСК, 11 января. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Красноярск достиг в 2023 году рекордного показателя и составил более 3,7 млн человек, сообщается в официальном Telegram-канале аэропорта.

"Аэропорт Красноярск по итогам 2023 года достиг рекордного пассажиропотока <...> - 3 774 449 человек. За 12 месяцев работы прошедшего года количество пассажиров увеличилось на 22% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, в сравнении с прошлым периодом за 2023 год увеличилось количество вылетов на 3% и составило более 17 тыс. Самыми популярными направлениями в 2023 году стали Москва, Новосибирск и Сочи.

"Рейсы из Красноярска выполнялись по 72 направлениям, из которых по России - 52, а за рубеж - 20. Новыми направлениями маршрутной сети стали Махачкала (Россия), Улан-Батор (Монголия), Бохтар (Таджикистан), Пекин и Харбин (Китай)", - цитирует пресс-служба аэропорта Красноярск слова генерального директора Евгения Владимирова.

Аэропорт Красноярск построен в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м.