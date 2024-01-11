"Оператор ГТС Украины" сможет производить электроэнергию

По данным компании, программа предусматривает комплекс антидискриминационных мер со стороны оператора и мониторинг их выполнения

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила регламенты, которые позволят "Оператору ГТС Украины" (ОГТСУ) производить электроэнергию на газовых электростанциях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"НКРЭКУ утвердила новую программу соответствия "Оператора ГТС Украины" с учетом изменений структуры компании и возможности производить электроэнергию", - говорится в сообщении на сайте компании. Там пояснили, что программа предусматривает комплекс антидискриминационных мер со стороны оператора и мониторинг их выполнения.

В июле 2023 года Верховная рада приняла закон об оптимизации структуры собственности ОГТСУ с поправкой, позволяющей перепрофилировать часть компрессорных станций компании, которые уже не используются для транзита, в газовые электростанции. Как сообщил тогда бывший глава компании Сергей Макогон, ОГТСУ получил право на период до 1 января 2027 года приобрести лицензию на производство электроэнергии и вырабатывать ее из природного газа на электроустановках.

В 2021 году украинские СМИ сообщали, что "Оператор ГТС" изучал возможность переоборудования 34 компрессорных станций в газовые электростанции. Однако на тот момент компания не имела права продавать электроэнергию.

Реформа корпоративного управления ОГТСУ была одним из обязательств Киева перед международными партнерами, в частности МВФ. Доля в уставном капитале компании, находившаяся в собственности "Магистральных газопроводов Украины", передана министерству энергетики. Был принят новый устав, который предполагал учреждение наблюдательного совета как органа управления компанией. В октябре 2023 года - в последний день отведенного срока - кабмин Украины согласовал членов совета.