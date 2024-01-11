Минфин РФ сообщил о сокращении нефтегазовых доходов в 2023 году на 23,8%

Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата принесли бюджету 9,822 трлн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия сократила размер нефтегазовых доходов в 2023 году в годовом выражении на 23,8% - до 8,822 трлн рублей против 11,586 трлн рублей в 2022 году, следует из статистики Минфина.

В декабре бюджет получил 650,5 млрд рублей, что ниже уровня ноября в 961,7 млрд рублей.

По данным Минфина, налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) принесли бюджету в 2023 году 9,822 трлн рублей, что на 11,2% меньше, чем годом ранее.

При этом НДПИ и экспортная пошлина на газ упали почти в два раза: за 2023 год они составили 1,785 трлн рублей против 3,502 трлн рублей годом ранее.