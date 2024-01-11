Делегация Saudi Aramco провела в Пекине встречу с чиновниками Минкоммерции КНР

Помощник министра коммерции Тан Вэньхун отметил, что китайские власти приветствуют инвестиции саудовской компании

ПЕКИН, 11 января. /ТАСС/. Делегация саудовской нефтяной компании Saudi Aramco провела в китайской столице встречу с чиновниками из Минкоммерции Китая. Об этом сообщило торгово-экономическое ведомство КНР.

Как уточняется на его сайте, китайскую сторону представлял помощник министра коммерции Тан Вэньхун. "Мы готовы осуществлять тесное регулярное взаимодействие с Саудовской Аравией, предоставлять еще большую поддержку и гарантии для развития сотрудничества Saudi Aramco в Китае", - подчеркнул помощник министра.

Он отметил, что китайские власти приветствуют инвестиции саудовской компании и готовы "сообща получать дивиденды от рынка КНР, осуществлять взаимовыгодное развитие". Тан Вэньхун подчеркнул, что проводимая Китаем экономическая модернизация с национальной спецификой предоставляет широкие возможности для предприятий всех стран, включая Саудовскую Аравию.