Главные достижения финансового сектора страны презентуют на Дне финансов на ВДНХ

Общение министра финансов Антона Силуанова и главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с представителями банковских и финансовых организаций пройдет в павильоне Банка России "Умные финансы"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Основные достижения финансового сектора РФ представят на Дне финансов на ВДНХ, в его открытии на стенде Минфина примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщается на сайте министерства.

"16 января на ВДНХ состоится День финансов, с которого начнется отраслевой марафон выставки-форума "Россия". В этот день сотрудники Минфина России, Банка России, других финансовых органов страны, банковских и финансовых организаций продемонстрируют основные достижения финансового сектора, а также расскажут о дальнейших векторах развития и перспективах отрасли. Открытие Дня финансов состоится в 10:00 на стенде Минфина (павильон С) с участием министра финансов России Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Они дадут символический старт программы долгосрочных сбережений, которая была принята по поручению президента России Владимира Путина и начала работать с января этого года", - говорится в сообщении.

Общение министра финансов и главы Центробанка с представителями банковских и финансовых организаций пройдет в павильоне Банка России "Умные финансы".

На мероприятиях деловой программы, представители флагманов финансовой отрасли расскажут об итогах работы финансовой сферы за последние годы, перспективах развития финтеха, о роли финансовой грамотности в повышении экономического потенциала страны. В пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" примут участие министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления ПАО "Мосбиржа" Юрий Денисов, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и другие.

В рамках Дня финансов на всей территории выставки "Россия" пройдут образовательные и культурные мероприятия в течение дня. В это же время на Аллее знаний павильона "Атом" пройдет "День карьеры на ВДНХ", в рамках которого кадровые службы Минфина, ФНС, Федерального казначейства, ФТС и Банка России раскроют секреты поступления на госслужбу, расскажут о специфике работы и перспективах в сфере государственных финансов, добавили в Минфине.