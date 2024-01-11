Совет директоров "Северстали" может рекомендовать выплату дивидендов

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Совет директоров "Северстали" на ближайшем заседании рассмотрит возможность выплаты дивидендов в текущем году. Компания обладает серьезной финансовой устойчивостью, сообщил ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" генеральный директор компании Александр Шевелев.

"Вероятность достаточно высокая, потому что тема очень актуальна для всех, и действительно, компания обладает очень серьезной финансовой устойчивостью. Поэтому мы рассчитываем, что совет директоров на предстоящем заседании рассмотрит такую возможность и примет решение", - сказал глава компании, отвечая на вопрос о том, примет ли компания решение о выплате дивидендов в этом году.

Последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 года в размере 85,93 рубля на акцию.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн т стали в год.

Основным акционером "Северстали" является председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, который владеет 77,03% акций. Остальные акции находятся в свободном обращении.