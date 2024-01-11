"Северсталь" нарастит добычу на Яковлевском ГОКе до 5 млн тонн к 2026 году

Инвестиции компании в 2024 году превысят 6,6 млрд рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Северсталь" планирует нарастить производственные мощности и объемы добычи железной руды на Яковлевском ГОКе до 5 млн тонн к 2026 году, инвестиции компании в развитие ГОКа в 2024 году превысят 6,6 млрд рублей. Соответствующее соглашение о взаимодействии генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали в рамках дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Первое соглашение закрепляет намерения сторон способствовать поэтапному развитию Яковлевского горно-обогатительного комбината с увеличением производственной мощности и объемов добычи железной руды до 5 млн тонн к 2026 году. В рамках запланированной инвестиционной программы, предприятие построит ряд объектов и проведет замену барабана подъемной установки на главном стволе, а также расширит парк горно-шахтного оборудования", - сообщили в компании.

Кроме того, также было подписано соглашение о реализации проекта комплексной системы очистки сточных (шахтных) вод на Яковлевском ГОКе до 2027 года. В 2024-2027 годах планируется увеличение площади системы очистки до 30% от имеющейся площади сооружения.

В компании добавили, что Яковлевский ГОК с 2017 года, когда вошел в состав "Северстали", увеличил добычу руды почти в четыре раза - с 878 тыс. до более чем 3 млн тонн в 2023 году. По словам Шевелева компания инвестировала в Яковлевский ГОК за 2017-2023 годы более 29 млрд рублей. В 2024 году инвестпрограмма составит более 6,6 млрд рублей.

Помимо этого, компания оказывает поддержку региону в восстановлении повреждений в результате обстрелов.