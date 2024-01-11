Гладков заявил, что ни одно предприятие Белгородской области не закрылось из-за обстрелов

Губернатор региона отметил, что власти также продолжают заниматься гражданской обороной

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Все предприятия Белгородской области продолжают работать, несмотря на обстрелы региона со стороны ВСУ, сообщил журналистам губернатор области Вячеслав Гладков на полях Международной выставки-форума "Россия".

"Белгородцы - это особый народ, потому что с тем, что выпало и выпадает на судьбу белгородцев, очень многие бы физически не справились. Но у нас же не закрылось ни одно предприятие. У нас создаются новые рабочие места, продолжают развиваться инвестиционные программы", - сказал Гладков.

Он добавил, что власти продолжают заниматься гражданской обороной, ведется обучение людей навыкам оказания первой помощи, создаются укрытия.

Ранее сообщалось, что украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области 55 боеприпасов, также было совершено несколько атак с помощью БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.