"Россети" перешли на усиленный режим работы в ряде регионов из-за ухудшения погоды

В восстановлении поврежденных непогодой энергообъектов задействовано свыше 250 бригад

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Россети" перешли на усиленный режим работы в некоторых регионах страны в связи с ухудшением погодных условий, говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В частности, особые режимы работы энергетиков введены в Новгородской, Ярославской, Вологодской, Ленинградской, Тверской областях, где отмечаются метель, мокрый снег и дождь. В Алтайском крае также фиксируется сильный штормовой ветер с порывами до 30 м/c, сообщил на экстренном заседании Штаба электросетевого комплекса заместитель генерального директора - главный инженер группы "Россети" Евгений Ляпунов, слова которого приводит компания.

В восстановлении поврежденных непогодой энергообъектов задействовано свыше 250 бригад, 1 150 энергетиков, 400 единиц спецтехники. На Северо-Западе и в Центре дополнительно к работам привлечены специалисты из смежных регионов. Все необходимые мероприятия будут проводиться круглосуточно до полного устранения последствий и рисков для электроснабжения потребителей, уточняется в сообщении.

В ближайшее время ухудшение погоды ожидается в Тюменской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Московском регионе в связи с возвращающимися морозами.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.