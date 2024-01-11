Перевозки контейнеров в 2023 году выросли на 14,1% и превысили 7,4 млн ДФЭ

В компании сообщили, что самыми крупными по объемам стали: химикаты - 800,7 тыс. ДФЭ, лесные грузы - 597,2 тыс. ДФЭ, автомобили и их комплектующие - 498,5 тыс. ДФЭ, метизы - 419 тыс. ДФЭ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. По сети ОАО "РЖД" в 2023 году было перевезено 7 млн 438,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), прирост составил 14,1% к 2022 году. Количество груженых контейнеров выросло на 16,7%, до 5 млн 437,1 тыс. ДФЭ. Об этом говорится в сообщении на сайте РЖД.

"В январе - декабре 2023 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 7 млн 438,6 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,1% больше, чем за 2022 год. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 3 млн ДФЭ (+18,1%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 16,7%, до 5 млн 437,1 тыс. ДФЭ (перевезено 76,1 млн тонн грузов, +14%)", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что самыми крупными по объемам стали: химикаты - 800,7 тыс. ДФЭ, лесные грузы - 597,2 тыс. ДФЭ, автомобили и их комплектующие - 498,5 тыс. ДФЭ, метизы - 419 тыс. ДФЭ.

При этом лидерами по динамике стали: зерно - рост в 2,6 раза, продукты перемола - прирост в 2,3 раза, автомобили и комплектующие - рост в 2,2 раза, удобрения - рост в 2,2 раза, отмечается в сообщении.