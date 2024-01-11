АЕБ прогнозирует рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в РФ в 2024 году на 15%

В Ассоциации европейского бизнеса считают, что доля рынка электромобилей в 2024 году может составить от 1,5% до 2%

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году могут вырасти на 15% по сравнению с 2023 годом - до 1,3 млн штук, следует из презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) к итоговой пресс-конференции.

"В 2024 году комитет [ассоциации] ожидает увеличения продаж до 1,3 млн автомобилей, учитывая различные каналы поставки", - говорится в презентации.

Доля рынка электромобилей в 2024 году может составить от 1,5% до 2%, или более 20 тыс. штук, считают в АЕБ.