X5 восстановила ассортимент куриного мяса в магазинах на Урале и в Поволжье

В ретейлере отметили, что на полках магазинов Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области представлен широкий выбор курицы от различных поставщиков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Компания X5 Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", восстановила ассортимент мяса птицы в магазинах Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"X5 полностью восстановила ассортимент мяса птицы в магазинах Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области - широкий выбор курицы от различных поставщиков представлен на полках наших торговых объектов", - сообщили в компании.

В ретейлере указали, что после перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме.

В начале января СМИ в нескольких субъектах РФ сообщили об отсутствии куриного мяса в магазинах в этих регионах. X5 тогда отмечала, что задержки поставок охлажденной птицы вызваны, в частности, сильными снегопадами и морозами.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 сентября 2023 года находились 23,466 тыс. магазинов, в том числе 20,761 тыс. магазинов "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток" и 1,071 тыс. дискаунтеров "Чижик".