Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году превысили план

Они составили 8,82 трлн рублей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в 2023 году получил 8,82 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 822 млрд рублей больше базового размера (8 трлн рублей). Общее снижение нефтегазовых доходов к 2022 году составило 23,9%, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 8,822 трлн рублей, значимо превысив их базовый размер (8 трлн рублей в год). Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей. Общее снижение нефтегазовых доходов на 23,9% к 2022 году связано с высокой базой сравнения предыдущего года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в сообщении.

Там указали, что накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы

Ненефтегазовые доходы бюджета РФ в 2023 году превысили план более чем на 3,1 трлн рублей, или на 18,1%, составив 20,3 трлн рублей. По сравнению с 2022 годом ненефтегазовые доходы увеличились на 25%.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 20 301 млрд рублей и увеличились на 25% в годовом выражении. Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - говорится в сообщении министерства.

В Минфине отметили, что динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы).