"Автоваз" прогнозирует рост рынка в РФ новых легковых авто и LCV на 5-10% в 2024 году

Президент компании Максим Соколов сообщил, что продажи в 2024 году могут составить 1,05-1,1 млн автомобилей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Автоваз" прогнозирует рост российского рынка новых легковых автомобилей и LCV на 5-10% в 2024 году, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Прогноз наш более осторожный по отношению к сегодняшней планке: (рост - прим. ТАСС) 5-10% пока мы даем", - сказал он.

При этом, по подсчетам "Автоваза", российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2023 году составил примерно 1 млн автомобилей, без учета альтернативных каналов ввоза. Таким образом, продажи в 2024 году могут составить 1,05-1,1 млн.

Ранее рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в России в этом году спрогнозировала Ассоциация европейского бизнеса. По данным АЕБ, этот рынок может вырасти на 15%, до 1,3 млн автомобилей.